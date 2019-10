Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 30-Jähriger sorgt im Ilm-Kreis für mehrere Polizeieinsätze

Ilmenau (ots)

Am 19.10.2019 hielt ein Elgersburger die Beamten der PI Arnstadt-Ilmenau auf Trab. In den frühen Morgenstunden kam es zu einem Einsatz in Manebach aufgrund von häuslicher Gewalt, wobei sich ein eigentlich unbeteiligter 30-Jähriger einmischte und sich mit einer weiteren hinzugekommenen Person prügelte. Da er mutmaßlich betrunken und/ oder unter Drogeneinfluss mit seinem Pkw an den Tatort kam und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, wurde noch ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Dabei wehrte er sich heftig gegen die polizeilichen Maßnahmen. Im Nachgang kam es zu einem weiteren Einsatz, diesmal in Elgersburg. Dort begab sich der 30-Jährige zu seiner Lebensgefährtin, der er im weiteren Verlauf ins Gesicht schlug und in einem Zimmer einsperren wollte. Dabei war auch noch ein kleines Kind anwesend. Die eingesetzten Beamten verwiesen ihn der Wohnung, was jedoch auch mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden musste. Auch hiergegen wehrte er sich heftig, so dass er kurzzeitig in Gewahrsam genommen wurde. Aufgrund mehrerer leichter Verletzungen, welche durch die Auseinandersetzungen entstanden waren, wurde er schließlich in ärztliche Obhut übergeben. Gegen den 30-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. (TG)

