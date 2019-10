Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Doppeltes Pech in Arnstadt

Ilmenau (ots)

Am 19.10.2019 stellten die Beamten der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau in den frühen Morgenstunden einen 29-Jährigen in einem nicht ihm gehörenden Pkw erheblich alkoholisiert während einer Verkehrskontrolle im Bereich Arnstadt fest. Das Fahrzeug musste natürlich vor Ort stehen bleiben. Im weiteren Verlauf wollte der 33-jährige Fahrzeughalter, ebenfalls erheblich alkoholisiert, mutmaßlich sein Fahrzeug holen. Dabei lief er über eine Landstraße und wurde dabei von einem weiteren Pkw-Fahrer in der Dunkelheit erfasst und schwer, aber glücklicherweise nicht lebensbedrohlich, verletzt. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Gegen den 56-jährigen Fahrer des anderen Pkw wird wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall ermittelt. (TG)

