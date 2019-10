Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall unter Alkoholeinfluss

Eisenach (ots)

Am Samstag kam es gegen 14.45 Uhr auf der B84 bei Marksuhl zu einem Verkehrsunfall. Eine VW-Fahrerin fuhr in Richtung Förtha, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum. Dadurch wurde ihr Fahrzeug nach links abgelenkt und streifte einen weiteren Baum auf der gegenüberliegenden Straßenseite, bevor es auf dem angrenzenden Feld zum Stehen kam. Die 38-Jährige blieb unverletzt, ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei der Frau. Ein Test ergab 1,24 Promille. Bei ihr wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (tr)

