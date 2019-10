Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike aus Keller entwendet

Mechterstädt (ots)

Ein E-Bike der Marke Cube Reaction war das Ziel der unbekannten Täter bei einem Kellereinbruch in ein Mehrfamilienhaus in Mechterstädt. Das schwarz-weiß-rote Fahrrad war zusätzlich mit einem Seilschloss gesichert abgestellt. Es hat einen Wert, inkl. Seilschloss von 1799 Euro. Zeugen, welche Hinweise zum Tathergang bzw. Tätern geben können, werden gebeten sich telefonisch, unter der Bezugsnummer 0262692/2019, mit der Polizei Gotha in Verbindung zu setzen.(rk)

