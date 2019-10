Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch

Gotha (ots)

In ein Wohn-und Geschäftshaus in der Hauptstraße in Waltershausen versuchten unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag zu Freitag einzubrechen. Hierbei hebelten sie an beiden Zugangstüren um die Türen zu öffnen und in das Objekt zu gelangen. Dies gelang allerdings nicht und die Täter ließen von ihrer Tat ab. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden.(rk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell