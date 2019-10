Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Diebstahl in Bürokomplex

Gotha (ots)

Unbekannte Diebe versuchten in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in einen Bürokomplex in der Waltershäuser Straße gewaltsam einzudringen. Hierbei versuchten sie durch Aufhebeln der Eingangstür Zugang zu den Räumlichkeiten zu erlangen. Durch die massive und sichere Konstruktion der Türe mussten der oder die Täter schließlich von ihrer Tat ablassen. Allerdings entstand ein Sachschaden von ca. 4000,- Euro an der Eingangstür. Zeugen, welche Hinweise zum Tathergang bzw. Tätern geben können, werden gebeten sich telefonisch, unter der Bezugsnummer 0261986/2019, mit der Polizei Gotha in Verbindung zu setzen.(rk)

