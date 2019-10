Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahndungserfolg

Gotha (ots)

Im Rahmen einer polizeilichen Überprüfung stellten die Polizeibeamten bei einem 23-jährigen Deutschen, am Samstagnachmittag in Gotha ein ungültiges Ausweisdokument fest. Die weiteren Ermittlungen vor Ort führten dazu, dass aktuell gegen den 23-Jährigen ein Haftbefehl vorlag, welcher allerdings gegen Zahlung einer Geldbuße abgewendet werden konnte. Nur die mitgeführten Betäubungsmittel, welche bei ihm am Körper aufgefunden wurden, bekam er nicht wieder. Diese unterliegen der Einziehung. Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.(rk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell