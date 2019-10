Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddiebstahl

Gotha (ots)

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Waltershäuser Straße in Gotha entwendeten unbekannte Diebe gleich zwei Fahrräder und einen Akkuschrauber, in der Nacht von Donnerstag zu Freitag. Bei den Fahrrädern handelt es sich um Mountainbikes der Marken CANYON und CUBE. Bei dem Akkuschrauber handelt es sich um ein Werkzeug der Marke BOSCH. Zeugen, welche Hinweise zum Tathergang bzw. Tätern geben können, werden gebeten sich telefonisch, unter der Bezugsnummer 0262171/2019, mit der Polizei Gotha in Verbindung zu setzen.(rk)

