Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung in Gaststätte

Eisenach (ots)

Am Samstagmorgen kam es in einer Gaststätte in der Mühlhäuser Straße/Ecke Treboniusstraße in Eisenach zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Nach ersten Ermittlungen betrat eine Gruppe von ca. 15 vermummten Personen gegen 00.20 Uhr das Lokal und begann, auf die anwesenden Gäste einzuschlagen und das Inventar zu beschädigen. Sechs Personen wurden leicht verletzt. Anschließend flüchtete die Personengruppe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 03691-261-0 bei der Polizeiinspektion Eisenach zu melden. (tr)

