Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer von Pkw erfasst und leicht verletzt

Eisenach (ots)

Heute Morgen gegen 05:30 Uhr wurde in Eisenach ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der 58-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad die Stedtfelder Straße. Am Ortsausgang wollte er nach links abbiegen und gab dies mit Handzeichen zu erkennen. Im Moment des Abbiegens wollte eine 45-jährige VW-Fahrerin den Radfahrer überholen. Dabei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte, zog sich leichte Verletzungen zu und musste ambulant behandelt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von 1500 Euro an Rad und Pkw. (as)

