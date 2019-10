Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Relief der Stadtansicht gestohlen - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Durch Unbekannte wurde das Relief einer Stadtansicht von Arnstadt vom Gebäude "Gärtnerhaus" am Schlossgarten entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 01.10.2019, 16.00 Uhr bis Mittwoch, 02.10.2019, 09.00 Uhr. Das Relief aus Metal hat eine Länge von 5 Metern, eine Höhe von 60 Zentimetern und lässt sich in mehrere Segmente zerlegen. Das markante Aussehen des Reliefs ist auf dem Foto ersichtlich. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Wer hat im Tatzeitraum diesbezüglich verdächtige Beobachtungen machen können? Wer kann Angaben zum Verbleib des Reliefs machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen. (as)

