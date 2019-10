Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisierter Schläger in Gewahrsam genommen

Gotha (ots)

Ein 19-Jähriger schlug gestern in der Straße Hoher Sand im Streit auf zwei 39-jährige Kontrahenten ein. Ein Geschädigter erlitt erhebliche Gesichtsverletzungen und musste im Klinikum aufgenommen werden. Der Zweite erlitt nur leichte Verletzungen, die nicht medizinisch behandelt werden mussten. Auch gegen die eintreffenden Polizeibeamten richteten sich die Aggressionen des alkoholisierten jungen Mannes. Einen Beamten verletzte der Täter ebenfalls leicht. Letztlich wurde der Schläger unter Kontrolle gebracht und in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. (as)

