Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unbekannter bedroht Passanten - Zeugenaufruf

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend gegen 20.40 Uhr lief ein Unbekannter lauthals über den Stadtilmer Markt. Zwei Passanten sprach der Mann direkt an und bedrohte sie mit deutlichen Worten. Die Angesprochenen konnten erkennen, dass der Mann etwas in seiner Hosentasche verbarg. Um was es sich dabei handelte, war nicht konkret erkennbar. Die Angesprochenen verständigten die Polizei. Trotz sofortiger Suche konnte der Unbekannte nicht ergriffen werden. Er wird wie folgt beschrieben:

- zwischen 20 und 30 Jahren alt - schwarze Haare - dunkel gekleidet - weiße Umhängetasche.

Wer hat diese Person ebenfalls gesehen? Wer wurde durch eine solche Person angesprochen? Wer kann nähere Angaben zu dieser Person oder deren Fluchtrichtung machen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und unter der Bezugsnummer 0261750/2019 entgegen. (as)

