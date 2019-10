Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkohol am Steuer

Arnstadt (ots)

In den späten Abendstunden am gestrigen Tage wurde ein 42-jähriger VW-Fahrer im Rehestädter Weg zur Verkehrskontrolle angehalten. Wie ein Atemalkoholtest zeigte, war die Fahrtüchtigkeit des Fahrer eingeschränkt. Der Test zeigte einen Wert von 0,66 Promille. Damit war die Fahrt beendet. Dem Betroffenen erwartet ein schmerzhaftes Bußgeld und ein Fahrverbot. (as)

