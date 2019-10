Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hochwertiges E-Bike gestohlen - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Landgrafenstraße wurde ein mehrfarbiges E-Bike der Marke Haibike S-Duro Full Seven LT 5.0 im Wert von 3500 Euro gestohlen. Das Vorhängeschloss der Kellertür wurde zuvor aufgebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 16.10.2019, 17.30 Uhr und Donnerstag, 17.10.2019, 17.40 Uhr. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer kann Angaben zum Verbleib des E-Bikes machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0261646/2019 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell