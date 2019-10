Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Unfall mit verletzter Radfahrerin

Eisenach (ots)

Am Mittwoch, 16.10.2019, gegen 12:24 Uhr wurde in der Stolzestraße eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die 58-jährige Radfahrerin hielt vor der Ampel an der Kreuzung zur Clemensstraße an. Ein Pkw fuhr in diesem Moment an der Radfahrerin vorbei und touchierte diese. Die Radfahrerin fiel zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw fuhr sofort in unbekannte Richtung weiter. Es handelte sich um einen roten Pkw unbekannten Typs. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. In diesem Zusammenhang werden Zeugen des Unfalls gesucht. Wer kann zudem weitere Angaben zum beteiligten Pkw, dessen Fahrer oder Fahrerin und dessen Fluchtrichtung machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisneach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0260281/2019 entgegen. (as)

