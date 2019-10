Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Angeblicher Gewinn war offensichtlich Betrugsversuch

Landkreis Gotha (ots)

Am gestrigen Nachmittag erhielt ein 48-Jähriger einen Anruf. Ihm wurde der Gewinn in Höhe von fast 50.000 Euro bei einem Preisausschreiben mitgeteilt. Für die Geldübergabe wurden ihm konkrete Anweisungen erteilt. So sollte er mehrere Guthabenkarten kaufen und die Kartennummern telefonisch mitteilen. Die Gewinnübergabe sollte danach durch einen Geldtransport im Beisein eines Notars erfolgen. Dem Angerufenen kam dies alles zu verdächtig vor. Er verständigte folgerichtig die Polizei. Es wurde eine Anzeige wegen versuchtem Betrug aufgenommen. (as)

