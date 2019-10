Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Lkw-Fahrer unter Alkoholeinwirkung

Eisenach (ots)

Am Mittwoch Nachmittag wurde die Polizei in die Adam-Opel-Straße gerufen, weil ein Lkw-Fahrer offensichtlich unter Alkoholeinwirkung stehe. Zuvor touchierte der Fahrer mit seinem Lkw in der Stedtfelder Straße einen großen Begrenzungsstein, ohne dass es hier zu einem Schaden kam. Der Altemalkoholtest des 54-jährigen Fahrers erbrachte den Wert von 1,84 Promille. Er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein Ersatzfahrer musste extra anreisen, um die Lkw-Tour fortzuführen. (as)

