LPI-GTH: Einbruch in mehrere Kellerabteile

Gotha (ots)

Von Montag, 14.10.2019 bis Mittwoch, 16.10.2019 wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Konstantin-Ziolkowski-Straße sechs Kellerabteile aufgebrochen und dabei ein Schaden von mindestens 60 Euro verursacht. Aus einem Keller wurde Elektrowerkzeug im Wert von 140 Euro gestohlen. Die Ermittlungen zum Beutegut sind noch nicht abgeschlossen. Sachdiensliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter der Hinweisnummer 0260658/2019 entgegen. (as)

