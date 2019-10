Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auto auf Pendlerparkplatz B88 aufgebrochen - Zeugen gesucht

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Auf dem sogenannten Pendlerparkplatz an der Bundesstraße 88, Anschlussstelle Gräfenroda zur BAB 71, wurden am gestrigen Tag Heck- und Seitenscheibe eines geparkten Opel eingeschlagen. Der Innenraum des Pkw wurde durchwühlt. Zum möglichen Beutegut wird derzeit noch ermittelt. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Tatzeit am 16.10.2019 liegt zwischen 07.00 und 16.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und unter der Bezugsnummer 0260782/2019 entgegen. (as)

