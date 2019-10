Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall unter Drogeneinfluss

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Ein 34-jähriger Skoda-Fahrer nutzte gestern Abend die Autobahnausfahrt Gerstungen. In der anschließenden Linkskurve kam der Fahrer nach rechts von der Straße ab. Er fuhr über die angrenzende Wiese weiter, bis er auf eine andere Straße gelangte und stieß dort gegen ein Verkehrszeichen. Die mögliche Unfallursache stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus. Der Drogentest des Fahrer verlief positiv. Es wurde eine Blutentnahme zu Beweiszwecken durchgeführt. Am Verkehrszeichen entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Der Skoda war nicht mehr fahrtauglich und musste angeschleppt werden. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell