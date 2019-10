Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch auf Baustellengelände

Westhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Auf der Baustelle eines Windparks bei Westhausen wurden mehrere Baucontainer und Bauwagen angegriffen. Der oder den unbekannten Tätern gelang es, zwei Baucontainer aufzuhebeln und daraus Werkzeuge und Baumaterialien im Gesamtwert von 500 Euro zu entwenden. An zwei Baufahrzeugen wurde Diesel in bislang unbekannter Menge abgezapft. Die Tatzeit liegt zwischen 05.00 bis 05.45 Uhr am Mittwoch, 16.10.2019. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter der Bezugsnummer 19421302 entgegen. (as)

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

