Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reituntensilien gefunden - Eigentümer gesucht

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Am 13.09.2019 konnten nahe der Zufahrt zum Parkplatz des Kleinen Hörselberges diverse Reitutensilien, sowie Koppelzubehör aufgefunden und sichergestellt werden. Bei diesen Gegenständen handelt es sich vermutlich um Diebesgut, welches bisher keinem Eigentümer zugeordnet werden konnte. Die Polizei Eisenach bittet um Ihre Mithilfe. Sollten Sie die abgebildeten Sachen auf den Bildern erkennen, dann setzen Sie sich bitte unter der Telefonnummer 03691-261124 mit der Polizei Eisenach in Verbindung. Die Bezugsnummer lautet 0232067/2019. (as)

