Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beifahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Mittwochmittag befuhr ein 20-jähriger Honda-Fahrer die Ruhlaer Straße aus Richtung Thal kommend. Er wollte in die Wiesenstraße abbiegen und musste anhalten, da ihm aus der Wiesenstraße ein anderes Fahrzeug entgegen kam. Ein 57-jähriger Fahrer eines Mercedes erkannte den anhaltenden Honda zu spät und fuhr auf. Dabei wurde die 19-jährige Beifahrerin im Honda leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstanden Unfallschäden von insgesamt 4000 Euro. (as)

