Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Angetrunken am Steuer

Eisenach (ots)

Am Dienstagabend wurde in der Weimarischen Straße der 48-jährige Fahrer eines VW angehalten und kontrolliert. Da den Beamten unmittelbar Alkoholgeruch entgegen schlug, wurde sogleich ein Alkoholtest beim Fahrer durchgeführt. Das Ergebnis von 0,89 Promille hatte die Beendigung der Fahrt und ein Bußgeldverfahren zur Folge. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell