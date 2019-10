Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Diebstahl eines E-Bikes - Zeugen gesucht

Ilemau (ots)

In der vergangenen Nacht gegen 01.45 Uhr versuchten zwei Unbekannte, ein vor der Postfiliale in der Lindenstraße angeschlossenes E-Bike zu stehlen. Da der Versuch, dass Schloss gewaltsam zu öffnen erfolglos blieb, ließen die beiden Täter von ihrem Vorhaben ab. Durch einen Zeugen wurden die beiden unbekannten männlichen Täter beobachtet. Beide sind ca. 180 cm groß und waren dunkel gekleidet. Vermutlich hatte ein Täter einen Bolzenschneider bei sich. Wer hat ebenfalls verdächtige Personen wahrnehmen können? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und mit Angabe der Bezugsnummer 0259779/2019 entgegen. (as)

