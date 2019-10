Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch in Wohnblock

Arnstadt (ots)

Aus einem Kellerabteil eines Wohnblockes in der Triniusstraße wurden zwei Stühle und ein Fernseher der Marke Samsung gestohlen. Um in das verschlossene Kellerabteil zu gelangen, wurde das Vorhängeschloss gewaltsam geöffnet. Der Wert des Beutegutes liegt bei 150 Euro. Der Tatzeitraum kann sich auf mehrere zurückliegende Wochen erstrecken. Verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Hinweisnummer 0259670/2019 entgegen. (as)

