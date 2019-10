Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Wohnung eingebrochen und Laptop entwendet

Gotha (ots)

Ein Unbekannter brach in der Zeit zwischen Montag, 14.10.2019, 22.00 Uhr bis Dienstag, 15.10.2019, 21:00 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Von-Hoff-Straße ein. Die Wohnungstür der Erdgeschosswohnung wurde gewaltsam geöffnet und ein weißer Laptop der Marke Asus im Wert von 100 Euro entwendet. An der Wohnungstür entstand ein Schaden von etwa 20 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781424 und unter der Bezugsnummer 0259716/2019 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell