Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Moped aus Tiefgarage entwendet - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

In der Zeit von Montag, 14.10.2019, 15.00 Uhr bis Dienstag, 15.10.2019, 09.00 Uhr wurde aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses am Kirchplatz ein Kleinkraftrad gestohlen. Das Moped Simson S51 war in der Garage mit einem Schloss gesichert und hat einen Wert von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 mit Angabe der Bezugsnummer 0259602/2019 entgegen. (as)

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

