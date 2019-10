Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorroller von Grundstück gestohlen

Gotha (ots)

Von einem Grundstück in der Erfurter Landstraße wurde ein orangefarbener Motorroller der Marke Zhejiang entwendet. Der Roller war mit einem Schloss gesichert und einer Plane abgedeckt. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 14.09.2019, 17.00 Uhr bis Dienstag, 15.09.2019, 10.00 Uhr. Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zum Verbleib des Motorrollers geben? Die Polizei Gotha nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter der Bezugsnummer 0259254/2019 entgegen. (as)

