Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit gestohlenem Radlader einen Zigarettenautomat geknackt - Zeugenaufruf

Plaue (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht von vergangenen Sonntag auf Montag brachen Unbekannte einen Baucontainer in der Ilmenauer Straße auf. Ein vor dem Container abgestellter Radlader wurde ebenfalls aufgebrochen und gestartet. Mit dem Radlader wurde anschließend zum Postplatz gefahren und dort ein Zigarettenautomat aus dem Boden gehoben. Der Zigarettenautomat wurde mit dem Radlader weiter zu einem Feldweg in der Nähe der Gera transportiert. Dort wurde der Automat gewaltsam geöffnet und nach Entnahme des Bargeldfachs zurückgelassen. Der Radlader wurde ebenfalls auf dem Feldweg stehen gelassen. Wer hat in diesem Zusammenhang Beobachtungen machen können? Zeugenhinweise nimmt die Kripo Gotha unter der Telefonnummer 03621-781424 und unter Angabe der Hinweisnummer 0258662/2019 entgegen. (as)

