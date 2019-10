Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Per Rad und Auto berauscht unterwegs

Eisenach, Ruhla (ots)

Am Montagabend gegen 20.00 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Radfahrer auf, die in Schlangenlinien die Eisenacher Katharinenstraße entlang fuhr. Während der Verkehrskontrolle zeigte der 39-Jährige deutliche Anzeichen einer Drogenbeeinflussung. Der Drogentest bestätigte diesen Verdacht, er verlief positiv. Etwa zwei Stunden später wurde ein 39-Jähriger VW-Fahrer in Ruhla kontrolliert. Auch hier bestätigte ein Drogenvortest den Anfangsverdacht, dass der Fahrer unter Einfluss berauschender Mittel steht. In beiden Fällen wurden den Fahrern die Weiterfahrt untersagt, Blutentnahmen durchgeführt und entsprechende Anzeigen aufgenommen. (as)

