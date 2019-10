Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Unfälle unter Alkohol verursacht und geflüchtet

Gotha (ots)

Am gestrigen Abend fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Pkw Suzuki in der Eisenacher Straße gegen einen Laternenmast. Er ließ den beschädigten Pkw zurück und flüchtete zu Fuß vom Unfallort. Kurz zuvor stieß er beim Ausparken gegen einen anderen Pkw, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Durch Zeugenhinweise und umfangreiche Ermittlungen konnte der flüchtige Fahrer an seiner Anschrift angetroffen werden. Sein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,60 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet. (as)

