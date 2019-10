Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Absperrseil von Garageneinfahrt gestohlen

Frauenwald (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Tage wurde der Diebstahl einer Absperrung zu einer Garageneinfahrt an der Straße "Promenade" angezeigt. Gestohlen wurde ein Stahlrohr und ein geflochtenes Seil im Gesamtwert von 100 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen dem vergangenen Donnerstag, 18.00 Uhr bis zum darauffolgenden Morgen, 08.15 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0258385/2019 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell