Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sonne geblendet

Neudietendorf (Landkreis Gotha) (ots)

Eine 18-jährige Ford-Fahrerin wollte heute gegen 10.00 Uhr von der Dreigleichenstraße aus nach links in die Kornhochheimer Straße einbiegen. Vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Lkw Scania (m/30 J.). An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, an dem Lkw 10.000 Euro Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. (ah)

