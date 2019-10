Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Senior mit Krankenfahrstuhl verunfallt

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Nachmittag verunfallte ein 92-Jähriger mit seinem Krankenfahrstuhl in der Ilmenauer Straße. Gegen 16.15 Uhr ging die Meldung in der Rettungsleitstelle ein. Der Mann zog sich Verletzungen am Kopf zu und kann sich nicht mehr an den Unfallhergang erinnern. Es ist unklar, ob ein anderer Verkehrsteilnehmer beteiligt war. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0257414/2019 entgegen. (ah)

