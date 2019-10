Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike bei Kellereinbruch entwendet - Zeugen gesucht

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Am 13.10.2019 wurde gegen 04.40 Uhr in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße des Friedens eingebrochen. Es fehlt ein orangefarbenes E-Bike der Marke " KTM Macina Race Ltd 29.10" im Wert von 2900 Euro. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer kann Angaben zum Verbleib des E-Bikes machen? Zeugenhinweise werden von der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0257218/2019 entgegengenommen. (ah)

