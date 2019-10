Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogenfund

Ruhla, Ortsteil Thal (ots)

Am Freitagabend kurz vor Mitternacht kontrollierten Polizisten der PI Eisenach in Thal in der Ruhlaer Straße eine 23jährige Eisenacherin. Bei ihr wurde ein Tütchen Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Gegen die junge Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen illegalen Drogenbesitzes eingeleitet. (mh)

