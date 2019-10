Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mopeddiebe gestört

Ohrdruf (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16.25 Uhr versuchten zwei bisher unbekannte männliche Täter in der Ohrdrufer Ferdinand-Lassalle mittels Bolzenschneider das Kettenschloss einer Simson S50 zu durchtrennen. Hierbei wurden sie von einem Anwohner beobachtet und angesprochen. Die beiden Männer veließen fluchtartig den Tatort in unbekannte Richtung. Unmittelbar danach kam einer der Täter zurück, um mit einem Pkw zu flüchten mit dem die unbekannten Täter vermutlich zum Tatort gekommen waren. Auf Grund des Einschreitens des mutigen Anwohners blieb die Simson bei ihrem 32- jährigem Besitzer. Es entstand lediglich Sachschaden am Kettenschloss in Höhe von 50,- Euro. (dl)

