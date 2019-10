Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Reh

Neuroda (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem Reh und einem Pkw Mazda kam es am Freitag gegen 19:10 Uhr auf der Kreisstraße 2 zwischen Neuroda und Behringen. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro, Personen wurden nicht verletzt. (mh)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell