Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: ungewöhnlicher Schlafplatz

Arnstadt (ots)

Am Samstag machte es sich gegen 01:20 Uhr ein 52 jähriger auf einer Parkbank in der Wachsenburgallee gemütlich und wollte seine Nachtruhe hier abhalten. Er machte zusätzlich auf sich aufmerksam, da er nur in Unterhose bekleidet war. Den herbstlichen Temperaturen hatte er durch Konsum von reichlich Alkohol entgegengewirkt. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von über zwei Promille. Eingesetzte Rettungskräfte brachten den Mann zur Überwachung ins Krankenhaus, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte. (mh)

