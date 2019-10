Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: verletzter Fahrradfahrer nach Kollision

Ilmenau (ots)

Am Freitag wurde gegen 19:30 Uhr ein 43 jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall in der Bücheloher Straße verletzt. Ein 75 jähriger Kia-Fahrer missachtete den auf dem Radweg befindlichen Fahrradfahrer, als er von der Bücheloher Straße in Richtung Am Vogelherd abbiegen wollte. Der Fahrradfahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung wieder nach Hause gehen. Der entstandene Schaden am Fahrrad und am Auto wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. (mh)

