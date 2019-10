Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch beim Bäcker

Ilmenau (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten Unbekannte eine Schaufensterscheibe an einem Einkaufsmarkt in der Herderstraße und gelangten durch das Loch ins Innere. Hier wurde der im Markt befindliche Backshop aufgesucht und durchwühlt. Die Täter konnten eine geringe dreistellige Summe Bargeld erbeuten. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten sich mit der KPI Gotha unter 03621/781424 unter der Bezugsnummer 256663 zu melden.(mh)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell