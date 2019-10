Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Garten

Ingersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Zwischen Mittwoch 18.00 Uhr und Donnerstag 10.00 Uhr drangen ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam in einen Garten in der Holzbergstraße ein. Hierbei wurden eine Axt, eine Säge und ein Spaten im Gesamtwert von ca. 300 Euro gestohlen. Möglicherweise drang der Täter anschließend auch in weitere Gärten ein. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0256173/2019 bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781125 zu melden. (db)

