Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Platzverweis bei Supermarkt

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Am heutigen Vormittag erhielt die Polizei Gotha die Mitteilung über eine männliche Person, welche in Ohrdruf Kunden eines Marktes belästigte. Durch den zuständigen Kontaktbereichsbeamten konnte der Herr schnell ausfindig gemacht werden und so bekamen er und seine Begleitung einen Platzverweis. Diesem kamen die Herren nach und somit konnten die Kunden weiter störungsfrei einkaufen. (db)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/782504

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell