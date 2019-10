Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Straße abgekommen

Ilmenau (ots)

Am gestrigen Morgen kam eine 82-Jährige mit ihrem Toyota auf der K56 zwischen Neustadt und Ilmenau aufgrund von Regen und Laub von der Fahrbahn an. Sie kollidierte mit der Leitplanke und landete letztlich im linken Straßengraben. Die Fahrerin verletzte sich glücklicherweise bei dem Verkehrsunfall nicht. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Straße war für ca. eine halbe Stunde voll gesperrt. (db)

