LPI-GTH: Komplettreifen gestohlen - Zeugen gesucht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte in ein Firmengelände in der Gladenbacher Straße ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten anschließend zwei Komplettreifensätze. Der Schaden beträgt insgesamt ca. 2000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0255430/2019 bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781125 zu melden. (db)

