Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenlaube

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Zwischen dem 19.09.2019 und dem 10.10.2019 brachen ein oder mehrere Unbekannte in eine Gartenlaube am Mosbacher Weg ein. Der Täter gelangte zunächst gewaltsam in die Laube und entwendete eine Liege. Zusätzlich verschaffte sich der Unbekannte Zutritt zu zwei Geräteschuppen und klaute neben einer Bierzeltgarnitur mehrere Gartengeräte. Der Sachschaden beträgt 350 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0255389/2019 bei der PI Eisenach unter der Telefonnummer 03691/261125 zu melden. (db)

