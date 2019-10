Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tankstellenbetrug mit geklauten Kennzeichen

Grießheim (Ilm-Kreis) (ots)

Am Donnerstagvormittag ereignete sich ein Tankbetrug bei einer Tankstelle in Griesheim im Ilm-Kreis. Der bisher Unbekannte Fahrzeugführer betankte sein Fahrzeug für über 80 Euro und fuhr anschließend mit hoher Geschwindigkeit davon, ohne seine Rechnung zu begleichen. Zeugen konnten jedoch das Kennzeichen erkennen und im Rahmen der Ermittlungen zeigte sich, dass die Kennzeichen ebenfalls am Donnerstag zwischen 05:00 und 09:30 Uhr entwendet wurden. Zu dieser Zeit stand das Fahrzeug am Bahnhof in Stadtilm. Die Polizei sucht nun Zeugen des Kennzeichendiebstahls und bitte um sachdienliche Angaben. Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter Angabe der Hinweisnummer 0255491/2019 unter der Telefonnummer 03677/601124 entgegen. (db)

