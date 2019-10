Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ladendieb gestellt

Ilmenau (ots)

Ein aufmerksamer Ladendetektiv konnte am gestigen, frühen Nachmittag einen Ladendieb stellen. Der Herr entwendete Waren im Wert von über 50 Euro. Da sich der 25-Jährige nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei zur Identitätsfeststellung hinzugezogen. Hierbei zeigte sich, dass der Herr durchaus in der Lage war die Waren die zu bezahlen, er lediglich nicht gewillt war dies zu tun. Somit erwartet den Mann nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahl. Weiterhin wurde eine sog. Sicherheitsleistung erhoben, da der 25-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland hat. (db)

